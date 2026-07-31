Правительство утвердило план развития гидроэнергетики Казахстана до 2035 года

Правительство Казахстана утвердило План развития гидроэнергетической отрасли до 2035 года. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Документ подготовлен в рамках поручений Главы государства по развитию и диверсификации электроэнергетики. Он определяет, как будет развиваться гидроэнергетика в стране в ближайшие годы.

Что предусматривает план

При строительстве новых гидроэлектростанций будут учитывать объем водных ресурсов, потребности энергосистемы, технические возможности, экологические требования и инвестиционную привлекательность проектов.

План включает 30 мероприятий по шести направлениям. Они предусматривают оценку водных ресурсов и энергетического потенциала рек, создание единой базы данных перспективных объектов, подготовку земельных участков, формирование перечня гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих станций, а также развитие научной базы и подготовку специалистов.

Предполагается, что исследования помогут определить наиболее подходящие места для строительства новых объектов, рассчитать их параметры и заранее оценить возможные экологические и водохозяйственные риски. Все данные будут собраны на единой цифровой платформе, которая станет источником информации для государственных органов и потенциальных инвесторов.

Каких результатов ожидают

До конца 2030 года в Казахстане планируется ввести не менее 500 МВт новых гидроэнергетических мощностей. Также документ предусматривает проработку проекта строительства гидроаккумулирующей электростанции.

Ожидается, что новые объекты повысят надежность энергоснабжения регионов и устойчивость Единой электроэнергетической системы. При этом при выборе площадок особое внимание будет уделяться водному балансу и требованиям по охране окружающей среды.

В Правительстве рассчитывают, что реализация плана позволит создать комплексную систему развития гидроэнергетики – от изучения водных ресурсов и подготовки специалистов до строительства и ввода в эксплуатацию новых энергообъектов.

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