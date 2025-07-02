Правительство задолжало Фонду медстрахования более 500 млрд тенге
В Минфине предоставили данные.
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Долг правительства перед Фондом социального медицинского страхования составляет 504 млрд тенге. Об этом сообщили BAQ.KZ в Министерстве финансов в ответ на официальный запрос редакции.
В ведомстве сообщили, что согласно закону "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы" целевые взносы в Фонд социального медицинского страхования предусмотрены в сумме 2 298,6 млрд тенге.
"По состоянию на 25 июня 2025 года по бюджетной программе 002 "Целевой взнос в Фонд социального медицинского страхования" МЗ РК кассовое исполнение составило 760,8 млрд тенге, при плане финансирования 1 278,6 млрд тенге", - говорится в ответе на запрос.
На момент публикации в ведомстве сообщили, что 30 июня в Фонд было перечислено еще 13 млрд тенге.
"Финансирование указанных бюджетных программ будет осуществляться своевременно в соответствии с Планом финансирования по платежам в установленном порядке", - подчекрнули в Министерстве финансов.
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова прокомментировала ситуацию с финансированием обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
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