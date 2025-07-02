Долг правительства перед Фондом социального медицинского страхования составляет 504 млрд тенге. Об этом сообщили BAQ.KZ в Министерстве финансов в ответ на официальный запрос редакции.

В ведомстве сообщили, что согласно закону "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы" целевые взносы в Фонд социального медицинского страхования предусмотрены в сумме 2 298,6 млрд тенге.

"По состоянию на 25 июня 2025 года по бюджетной программе 002 "Целевой взнос в Фонд социального медицинского страхования" МЗ РК кассовое исполнение составило 760,8 млрд тенге, при плане финансирования 1 278,6 млрд тенге", - говорится в ответе на запрос.

На момент публикации в ведомстве сообщили, что 30 июня в Фонд было перечислено еще 13 млрд тенге.

"Финансирование указанных бюджетных программ будет осуществляться своевременно в соответствии с Планом финансирования по платежам в установленном порядке", - подчекрнули в Министерстве финансов.

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова прокомментировала ситуацию с финансированием обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).