Случаи ДТП с участием водителей, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортнымим средствами, вновь вызывают тревогу в Казахстане, передает BAQ.KZ.

Депутат Сената Марат Кожаев в кулуарах Парламента обратил внимание на то, что упрощённая система получения водительских удостоверений, действовавшая ранее, допускала за руль людей, имеющих медицинские противопоказаниями для этого.

– Ранее мы упрощали доступ к управлению автомобилем: люди могли проходить самоподготовку и сдавать экзамен без курсов. Но это показало свою нежизнеспособность и накопило определённую долю проблем, — отметил Кожаев.

Он напомнил о прошлогоднем трагическом случае в селе Бестерек, когда водитель с эпилепсией стал причиной гибели детей, и подчеркнул, что такие ситуации повторяются и требуют системного решения.