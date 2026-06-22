11 человек получили ранения на свадьбе в турецком Денизли после того, как 15-летний подросток попытался произвести традиционный праздничный выстрел из ружья в воздух.

Инцидент произошел в районе Кыралан уезда Чивриль. Как сообщает местная газета, во время свадебных торжеств подросток взял ружье и попытался сделать традиционный для некоторых регионов Турции праздничный выстрел в воздух.

"Подросток хотел выстрелить в воздух во время церемонии вывоза невесты, однако дробь после выстрела срикошетила от земли и ранила 11 человек", – говорится в сообщении издания.

В результате рикошета дроби пострадали 11 участников церемонии. Все раненые были доставлены в больницу, двоих впоследствии направили в медицинские учреждения Денизли для дополнительного обследования и лечения. Угрозы их жизни нет.

После происшествия полиция доставила подростка в отделение для дачи показаний и начала расследование. По факту инцидента также проводится административная проверка.

Несмотря на регулярные предупреждения властей, стрельба в воздух во время свадеб, проводов призывников и других торжеств остается распространенной традицией в ряде регионов Турции. Ежегодно подобные инциденты приводят к десяткам пострадавших и погибших, после чего власти усиливают контроль за незаконным использованием оружия на массовых мероприятиях.