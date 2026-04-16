Оценивать новый Налоговый кодекс пока рано - Ашимбаев

Спикер Сената РК Маулен Ашимбаев считает, что итоги нового Налогового кодекса можно будет оценивать через полгода.

«Вы знаете мою позицию, по ряду норм я ее высказывал публично. Поэтому мы, наверное, должны посмотреть право применения и реализации этой нормы не по 3 месяцам, наверное, полгода (необходимо-прим.редакцией), может быть, чуть больше для того, чтобы сделать какие-то выводы», - сказал Ашимбаев в кулуарах Сената.

Он отметил, что как спикер Сената голосовал за принятие Кодекса, поэтому считает некорректным давать однозначные оценки его нормам спустя всего три месяца после принятия. Он еще раз подчеркнул, что для объективных выводов необходимо как минимум полгода, чтобы оценить динамику поступлений в бюджет, состояние бизнеса и влияние новых норм на малый, средний и микробизнес.

«Дальше будем, наверное, эти вопросы обсуждать. Поэтому мне, мое мнение, нужно еще несколько месяцев посмотреть, чтобы хотя бы по итогам полугода уже видеть какие-то тренды и по ним принимать решение».

Ранее сообщалось, что новые поправки в Налоговый кодекс могут появиться уже к концу года.