Председатель, три заместителя и до восьми комитетов: что еще предстоит сформировать в новом Курултае

В эти минуты депутаты Курултая первого созыва приносят присягу народу Казахстана. Сегодня, 28 августа, в Астане проходит первая сессия нового законодательного органа. После избрания Председателя депутатам предстоит сформировать руководство и рабочие органы Курултая.

Порядок формирования структуры Курултая определен Конституционным законом «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов». Сам Курултай состоит из 145 депутатов, а его полномочия начались с момента открытия первой сессии.

При этом полномочия самих депутатов возникают еще с момента их регистрации Центральной избирательной комиссией. А полномочия Курултая как органа, согласно пункту 2 статьи 3, отсчитываются с момента открытия его первой сессии и продолжаются до начала работы первой сессии следующего созыва.

Три заместителя Председателя

Президент Касым-Жомарт Токаев уже выдвинул кандидатуру Айбека Дадебая на пост Председателя Курултая. Теперь за нее предстоит проголосовать депутатам. После избрания Председателя одним из следующих кадровых решений станет избрание его заместителей.

Согласно подпункту 4) пункта 3 статьи 11 Конституционного закона, именно Председатель Курултая представляет депутатам кандидатуры на должности своих заместителей.

При этом пункт 5 статьи 11 прямо устанавливает их количество – у Председателя Курултая будет три заместителя. Их избирает Курултай по представлению спикера большинством голосов от общего числа депутатов.

Закон не устанавливает партийных квот для этих трех должностей. То есть в нем нет требования, согласно которому определенное количество постов заместителей Председателя должно принадлежать партии большинства или оппозиционным партиям.

В Курултае сформируют до восьми комитетов

Еще одна важная часть формирования нового законодательного органа – создание постоянных комитетов.

Согласно пункту 1 статьи 35, постоянные комитеты образуются из числа депутатов именно на первой сессии Курултая. Их количество и названия определяются по предложению депутатов, при этом комитетов не может быть больше восьми.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35, Председатель Курултая и три его заместителя не могут входить в состав постоянных комитетов. Каждый депутат может состоять только в одном комитете. При их формировании должно учитываться представительство фракций политических партий.

Одним из комитетов будет руководить представитель оппозиции

После формирования комитетов депутатам предстоит избрать их председателей.

Согласно пункту 2 статьи 36, председателей постоянных комитетов избирает Курултай большинством голосов от общего числа депутатов. По общему правилу голосование открытое, если Курултай не определит иной порядок. Кандидатуры выдвигают сами депутаты.

При этом закон отдельно гарантирует представительство оппозиции в руководстве комитетов:

«Председатель одного из комитетов Курултая избирается из числа депутатов, выдвинутых от оппозиции в Курултае».

Таким образом, как минимум один комитет должен возглавить представитель оппозиции.

Кроме того, у каждого постоянного комитета будет по одному заместителю председателя. Их выбирают уже сами члены соответствующего комитета большинством голосов. При этом заместители председателей двух комитетов должны быть избраны из числа депутатов, выдвинутых оппозицией.

Причем председатель комитета и заместители председателей комитетов, избранные из числа выдвинутых оппозицией депутатов, должны работать в разных комитетах.

Появится Бюро Курултая

После избрания руководства и формирования комитетов фактически складывается и состав еще одного важного органа – Бюро Курултая.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 12, Бюро является координационным органом Курултая и создается при его Председателе. В его состав входят три заместителя Председателя, председатели постоянных комитетов и руководители фракций всех политических партий, представленных в Курултае.

Именно Бюро будет координировать деятельность постоянных комитетов и комиссий и определять очередность рассмотрения вопросов на заседаниях.

Что еще предстоит сделать новому Курултаю

Формированием внутренней структуры процесс не ограничивается. В соответствии с новой Конституцией в ближайшее время Курултаю предстоит участвовать в формировании ряда других государственных институтов.

В частности, в течение двух месяцев со дня открытия первой сессии Курултая первого созыва Президент должен назначить Вице-президента с согласия Курултая. В тот же двухмесячный срок должны быть сформированы новый состав Конституционного суда, Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты.

Кроме того, Курултай дает согласие Президенту на назначение Премьер-министра. Согласно пункту 2 статьи 27 Конституционного закона, кандидатуру главы Правительства Президент вносит после консультаций с фракциями политических партий, представленных в Курултае.