Внедрение технологий искусственного интеллекта в городскую инфраструктуру способно повысить эффективность управления и улучшить работу компаний. Об этом в интервью BAQ.KZ рассказал представитель Google в Казахстане Нуржол Табигат.

По его словам, интеграция ИИ в систему управления дорожным движением позволит ускорить и повысить качество передачи информации.

"Первое преимущество — повышение уровня соблюдения правил дорожного движения и упрощение контроля. ИИ способен собирать годовую статистику, анализировать её и предлагать эффективные решения. Например, выявлять районы с частыми пробками или ростом числа ДТП и предлагать меры для их снижения", — отметил он.

ИИ может использоваться и в борьбе с преступностью.

"Если кто-то угонит автомобиль, система сможет отследить маршрут движения и помочь в задержании. Это повышает оперативность и эффективность работы полиции. Человек может что-то не заметить или намеренно проигнорировать, а система фиксирует каждое нарушение объективно", — пояснил спикер.

Оценивая потенциал развития ИИ в Казахстане, Табигат подчеркнул, что технологии уже применяются не только на магистралях, но и на строительных площадках и в зданиях.

"Правительство установило суперкомпьютер, что ускорило развитие отрасли. Количество специалистов растёт, и, хотя кадровый вопрос ещё не решён полностью, прогресс очевиден", — сказал он.

По поводу влияния ИИ на рынок труда эксперт отметил, что технология скорее станет помощником, чем заменой человека.

"ИИ может контролировать рабочие процессы, собирать данные и готовить отчёты. В компаниях можно оценивать эффективность каждого сотрудника, усиливая внутреннюю конкуренцию. В медицине, космосе, сельском хозяйстве ИИ также помогает оптимизировать работу", — добавил он.

Однако, по словам Табигата, полностью заменить человека ИИ не сможет.

"Он может быстро и точно выполнять повторяющиеся задачи — сбор и обработку данных, оформление документов. Но всё зависит от правильности исходной информации: ошибки или ложные данные приведут к негативным последствиям. Поэтому контроль за работой ИИ обязателен", — подчеркнул он.

Для укрепления доверия к ИИ важно развивать критическое мышление у граждан и проверять источники информации.

"Некоторые материалы, созданные ИИ, могут выглядеть достоверно, но вводить в заблуждение. Особенно это касается фото- и видеоконтента", — предупредил представитель Google.

Ранее сообщалось, что под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева прошло совещание по вопросам развития искусственного интеллекта.