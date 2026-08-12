Представители 7 стран будут наблюдать за выборами в Курултай
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Число международных наблюдателей, которые будут следить за первыми выборами депутатов Курултая в Казахстане, увеличилось. Центральная избирательная комиссия аккредитовала еще 405 представителей иностранных государств и международных организаций, передает корреспондент BAQ.KZ.
Они будут участвовать в наблюдении за выборами от семи иностранных государств и девяти международных организаций. Об этом на заседании ЦИК сообщил заместитель председателя комиссии Мухтар Ерман.
Кто будет наблюдать
В числе новых международных наблюдателей:
- 75 представителей Миссии наблюдателей СНГ;
- 23 – от МПА СНГ;
- 208 – от Миссии БДИПЧ ОБСЕ;
- 23 – от Парламентской ассамблеи Совета Европы;
- 10 – от Миссии наблюдателей Организации тюркских государств;
- 22 – от Миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи тюркских государств;
- 11 – от Миссии наблюдателей ШОС;
- 9 – от СВМДА;
- 7 – от Исламской организации по продовольственной безопасности.
Кроме того, аккредитованы 17 наблюдателей из Литвы, Турции, Грузии, Северной Македонии, Эстонии, Нидерландов и Таджикистана.
Сколько международных наблюдателей будет на выборах
После сегодняшнего решения общее число международных наблюдателей, аккредитованных для участия в выборах депутатов Курултая, достигло 656 человек.
При этом процесс аккредитации продолжается. Как отметили в ЦИК, по мере поступления новых предложений от иностранных государств и международных организаций данные об аккредитованных наблюдателях будут обновляться.
Ранее сообщалось, что заключительные теледебаты участников избирательного процесса состоятся 19 августа на телеканале «24KZ».
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