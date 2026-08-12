Представители 7 стран будут наблюдать за выборами в Курултай

Число международных наблюдателей, которые будут следить за первыми выборами депутатов Курултая в Казахстане, увеличилось. Центральная избирательная комиссия аккредитовала еще 405 представителей иностранных государств и международных организаций, передает корреспондент BAQ.KZ.

Они будут участвовать в наблюдении за выборами от семи иностранных государств и девяти международных организаций. Об этом на заседании ЦИК сообщил заместитель председателя комиссии Мухтар Ерман.

Кто будет наблюдать

В числе новых международных наблюдателей:

75 представителей Миссии наблюдателей СНГ;

23 – от МПА СНГ;

208 – от Миссии БДИПЧ ОБСЕ;

23 – от Парламентской ассамблеи Совета Европы;

10 – от Миссии наблюдателей Организации тюркских государств;

22 – от Миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи тюркских государств;

11 – от Миссии наблюдателей ШОС;

9 – от СВМДА;

7 – от Исламской организации по продовольственной безопасности.

Кроме того, аккредитованы 17 наблюдателей из Литвы, Турции, Грузии, Северной Македонии, Эстонии, Нидерландов и Таджикистана.

Сколько международных наблюдателей будет на выборах

После сегодняшнего решения общее число международных наблюдателей, аккредитованных для участия в выборах депутатов Курултая, достигло 656 человек.

При этом процесс аккредитации продолжается. Как отметили в ЦИК, по мере поступления новых предложений от иностранных государств и международных организаций данные об аккредитованных наблюдателях будут обновляться.

Ранее сообщалось, что заключительные теледебаты участников избирательного процесса состоятся 19 августа на телеканале «24KZ».