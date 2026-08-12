Предвыборные теледебаты пройдут 19 августа в эфире «24KZ»

Заключительные телевизионные дебаты перед выборами депутатов Курултая планируют провести 19 августа 2026 года. Площадкой для их проведения определен телеканал «24KZ» АО «Агентство «Хабар». Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии заявила член ЦИК Ляззат Суйндик, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, площадка для проведения заключительных дебатов определена по предложению Министерства культуры и информации РК. Телевизионный формат позволит обеспечить трансляцию дебатов и сделать их доступными для широкого круга избирателей.

«Предвыборные телевизионные дебаты планируется провести 19 августа 2026 года на телеканале “24KZ”. Также разработан регламент проведения предвыборных дебатов», – сообщила Ляззат Суйндик.

В регламенте определены порядок проведения дебатов, общие требования к участникам, очередность выступлений, продолжительность эфирного времени и другие организационные вопросы.

Теледебаты предлагается провести в четыре раунда. Каждый из них будет иметь отдельную тематику и формат.

Первый раунд – «Представление партий». Его цель – познакомить избирателей с основными направлениями и приоритетами политических партий.

Второй раунд – «Вопросы оппонентам», в ходе которого участники смогут задать вопросы представителям других партий.

Третий раунд – «Вопросы от зрителей».

Завершит теледебаты четвертый раунд – «Обращение к избирателям».

Напомним, выборы депутатов Курултая Республики Казахстан состоятся 23 августа 2026 года.