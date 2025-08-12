Предварительную причину смерти студентки КазНУ назвали в Минпросвещения
Она погибла после падения с 14-го этажа здания ректората.
Сегодня, 12:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:00Сегодня, 12:00
107Фото: IStock
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в Правительстве прокомментировал смерть студентки Казахского национального университета имени аль-Фараби, передает BAQ.KZ.
"Следственные органы ведут все действия. Единственное, что могу сказать – что все-таки эта была семейная внутренняя трагедия. По моей информации, будет возбуждено дело по статье "Доведения до самоубийства". Это не связно с университетом, учебным процессом. Там внутренняя семейная трагедия", - сказал министр.
Он также отметил, что официальная инфомация будет представлена позже.
Напомним, в конце июля в Алматы произошел трагический инцидент — студентка погибла после падения с 14-го этажа здания ректората КазНУ.
Самое читаемое
- Как Кыз Жибек: во сколько обошёлся образ сестрёнки Димаша на кыз узату
- После концерта Дженнифер Лопес в Алматы волонтёры очистили Центральный стадион
- Названы школы, которые закроют в Костанайской области в этом году
- Казахстанские врачи заявили о новом тяжелом постковидном синдроме
- Километровые очереди и жаркое ожидание: как Алматы встретил Дженнифер Лопес