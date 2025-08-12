Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в Правительстве прокомментировал смерть студентки Казахского национального университета имени аль-Фараби, передает BAQ.KZ.

"Следственные органы ведут все действия. Единственное, что могу сказать – что все-таки эта была семейная внутренняя трагедия. По моей информации, будет возбуждено дело по статье "Доведения до самоубийства". Это не связно с университетом, учебным процессом. Там внутренняя семейная трагедия", - сказал министр.

Он также отметил, что официальная инфомация будет представлена позже.

Напомним, в конце июля в Алматы произошел трагический инцидент — студентка погибла после падения с 14-го этажа здания ректората КазНУ.