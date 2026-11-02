Премьер-министр Бельгии подал в отставку из-за спора о бюджете

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер 2 ноября подал заявление об отставке после провала переговоров по государственному бюджету на 2027 год. Король Филипп пока не принял его отставку и дал правящей коалиции время на поиск компромисса, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Причиной политического кризиса стали разногласия между пятью партиями правящей коалиции. Правительство намерено сократить бюджетный дефицит за счет экономии и дополнительных налоговых поступлений на общую сумму около 10 млрд евро к 2029 году.

Стороны не смогли договориться о том, кто должен нести основную финансовую нагрузку. Фламандские националисты и либералы выступают за сокращение государственных расходов, в том числе на здравоохранение. Социалисты и центристы настаивают на повышении налогов для состоятельных граждан.

На фоне разногласий Барт де Вевер обратился к королю с заявлением об отставке.

Монарх отложил принятие решения. С 3 ноября он начнет консультации с лидерами партий правящей коалиции, а 6 ноября вновь встретится с премьер-министром для оценки ситуации.

Финансовое положение Бельгии осложняет переговоры. По итогам 2025 года дефицит государственного бюджета составил 5,2% валового внутреннего продукта. Согласно прогнозу центрального банка, к 2028 году показатель может увеличиться до 5,7%.

Государственный долг страны превышает 110% валового внутреннего продукта.

Если коалиция не достигнет соглашения по бюджету, правительству придется работать в условиях временного финансирования, при котором ежемесячные расходы ограничиваются частью предыдущего годового бюджета.

В случае принятия отставки король сможет поручить формирование правительства другой политической силе. При отсутствии договоренности Бельгия может столкнуться с досрочными парламентскими выборами.

Ранее, с 11 по 14 октября, король Бельгии Филипп и королева Матильда посетили Казахстан с государственным визитом. В Астане они провели переговоры с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, обсудив развитие двусторонних отношений и экономического сотрудничества. Это был первый государственный визит бельгийской королевской четы в Казахстан и Центральную Азию.