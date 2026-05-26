Премьер-министр поручил подготовить детские центры отдыха к летнему сезону
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил подготовить детские центры отдыха к летнему сезону, передает BAQ.KZ.
"Акиматам регионов, министерствам просвещения и здравоохранения необходимо до конца текущей недели обеспечить полную готовность детских центров отдыха и оздоровления.
Все объекты должны соответствовать требованиям санитарной, пожарной и антитеррористической безопасности.
На постоянном контроле необходимо держать качество питания, состояние инженерной инфраструктуры, медицинское сопровождение и кадровое обеспечение.
Особую важность имеет воспитательная работа с детьми и подростками", – сказал Бектенов.
Глава Кабмина также отметил, что за летний период необходимо доработать все учебные программы и методические рекомендации для практического изучения в образовательном процессе новой Конституции и основ искусственного интеллекта.
Кроме того, Олжас Бектенов поручил включить в летние программы для детей творческие и познавательные проекты, дискуссии и акции, которые будут продвигать принципы "Закон и порядок". Также в рамках инициативы "Таза Қазақстан" детям предложат экологические акции, волонтерские проекты и мероприятия по благоустройству.
Бектенов, помимо этого, поручил профильным министерствам разработать Дорожную карту по формированию у детей культуры поведения, здорового образа жизни, уважения к традициям, безопасности и личной гигиены.
Отдельно Олжас Бектенов остановился на теме безопасности в связи с выпускными мероприятиями.
"Завершился очередной учебный год. Для более чем двухсот тысяч выпускников – это очень важный этап взросления, время экзаменов, единого национального тестирования, поступления в университеты. Для еще большего количества детей наступает время летнего отдыха.
Общая задача для всех госорганов – провести этот период максимально организованно и безопасно.
Для каждого школьника, выпускника и студента должны быть созданы благоприятные условия для успешного завершения учебного года и полноценного летнего отдыха", – сказал Бектенов.
Он отметил, что в период проведения экзаменов и выпускных мероприятий министерствам просвещения, науки, здравоохранения, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций и акиматам необходимо принять исчерпывающие меры безопасности.
Ранее Бектенов поручил усилить профилактику правонарушений среди подростков.
