Бектенов поручил усилить профилактику правонарушений среди подростков
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил усилить профилактику правонарушений среди подростков, передает BAQ.KZ.
"Особое внимание требуется уделить профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, активно противодействовать проявлениям бескультурья и вандализма.
Недавно Глава нашего государства обратил особое внимание на эту проблему. К ее решению надо подходить с самого раннего детства. Прежде всего, это привитие культуры поведения, любви к чтению, знанию истории своей страны и мира.
В целях обеспечения общественного порядка, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить четкую координацию действий всех задействованных служб и подразделений", – сказал Бектенов.
Глава Кабмина поручил министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами организовать патрулирование мест массового пребывания детей и молодежи,а также закрепить сотрудников полиции за детскими центрами и оздоровительными организациями.
"Проведите разъяснительные беседы с руководителями детских лагерей, инструкторами и воспитателями о мерах безопасности, а также тренировки по эвакуации и спасению отдыхающих", – дополнил Бектенов.
Он также подчеркнул, что отдельного внимания требует цифровая безопасность детей.
Министерствам просвещения, внутренних дел и информации Бектенов поручил усилить профилактическую работу по защите детей от интернет-мошенничества, буллинга, противоправного контента.
Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами до 1 июня поручено провести проверки водоемов, пляжей, бассейнов и туристических зон.
Ранее сообщалось, что летом по всему Казахстану пройдут турниры по қазақ күресі, асық ату и тогызкумалак.
