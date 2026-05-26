Бектенов поручил усилить профилактику правонарушений среди подростков

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил усилить профилактику правонарушений среди подростков, передает BAQ.KZ.

"Особое внимание требуется уделить профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, активно противодействовать проявлениям бескультурья и вандализма. Недавно Глава нашего государства обратил особое внимание на эту проблему. К ее решению надо подходить с самого раннего детства. Прежде всего, это привитие культуры поведения, любви к чтению, знанию истории своей страны и мира. В целях обеспечения общественного порядка, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить четкую координацию действий всех задействованных служб и подразделений", – сказал Бектенов.

Глава Кабмина поручил министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами организовать патрулирование мест массового пребывания детей и молодежи,а также закрепить сотрудников полиции за детскими центрами и оздоровительными организациями.

"Проведите разъяснительные беседы с руководителями детских лагерей, инструкторами и воспитателями о мерах безопасности, а также тренировки по эвакуации и спасению отдыхающих", – дополнил Бектенов.

Он также подчеркнул, что отдельного внимания требует цифровая безопасность детей.

Министерствам просвещения, внутренних дел и информации Бектенов поручил усилить профилактическую работу по защите детей от интернет-мошенничества, буллинга, противоправного контента.

Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами до 1 июня поручено провести проверки водоемов, пляжей, бассейнов и туристических зон.

