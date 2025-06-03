Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил выработать правовые механизмы, обязывающие получателей государственной поддержки направлять средства на развитие казахстанской экономики, передает BAQ.KZ.

"Ко всем, кто получает господдержку, надо правовые механизмы соответствующие сделать. Получаешь господдержку — ты обязан направлять эти ресурсы на поддержку местных производителей", — подчеркнул Бектенов.

Он отметил, что бюджетные средства и ресурсы национальных институтов развития не должны способствовать укреплению иностранных экономик через закуп импортной продукции.

По его словам, если необходимые товары не производятся в Казахстане, необходимо вести переговоры с зарубежными компаниями о локализации производства в стране.

"Если что-то у нас не производится, тогда надо вести переговоры – пусть приходят, локализуют в Казахстане и производят продукцию здесь, получая меры господдержки. Такая жесткая линия должна выдерживаться", — добавил Премьер.

В рамках поручений Правительства также анонсирована разработка конкретных мер по развитию промышленной кооперации между отечественными предприятиями, а также запуск с 1 января 2026 года автоматизированного реестра казахстанских товаропроизводителей.

Цель инициатив — стимулировать внутреннее производство, снизить зависимость от импорта и обеспечить эффективное использование средств государственной поддержки.