Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, который находится в Казахстане с официальным визитом. Главной темой встречи стало практическое исполнение договоренностей, достигнутых накануне в ходе переговоров Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и главы грузинского правительства, передает BAQ.kz.

Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в торговле, инвестициях, транспортно-логистической сфере, энергетике, а также цифровизации и внедрении современных технологий.

Открывая встречу, Олжас Бектенов отметил, что визит Ираклия Кобахидзе свидетельствует о высоком уровне отношений между двумя странами и готовности расширять сотрудничество.

"Ваш официальный визит отражает динамичное развитие казахстанско-грузинских отношений, подчеркивая высокий уровень политического диалога, взаимного доверия и прочного партнерства между нашими странами. Вчера Вы провели содержательные переговоры с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Казахстан рассматривает Грузию как надежного друга и важного стратегического партнера на Южном Кавказе и в Черноморском регионе. Правительство Казахстана готово к дальнейшему углублению диалога и практического сотрудничества с Правительством Грузии", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, подчеркнул, что Тбилиси рассматривает Казахстан как одного из важнейших партнеров и рассчитывает на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

"Наши страны исторически связывают дружественные отношения, являющиеся прочной основой для укрепления политических и экономических связей. Казахстан является очень важным партнером для Грузии, и наши отношения имеют для нас особое значение. Мы рады, что между нашими странами установлено стратегическое партнерство. Мы внимательно следим за процессами модернизации Казахстана и, безусловно, рассчитываем на дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества по всем направлениям", – сказал Ираклий Кобахидзе.

Особое внимание на переговорах уделили реализации конкретных совместных проектов в приоритетных отраслях экономики. Одним из перспективных направлений стороны назвали развитие технологического сотрудничества, включая проекты в сфере искусственного интеллекта.

По итогам 2025 года объем взаимной торговли между Казахстаном и Грузией составил 184,5 млн долларов. За первые четыре месяца 2026 года товарооборот достиг 53 млн долларов. Сегодня в Казахстане работают более 600 компаний с грузинским участием, а еще 14 организаций зарегистрированы на площадке Международного финансового центра "Астана".