Президент Армении прибыл в Астану

Президент Армении Ваагн Хачатурян прибыл в Астану для участия в Региональном экологическом саммите 2026, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Визит проходит на фоне серии международных мероприятий, которые в эти дни проходят в столице Казахстана и посвящены вопросам устойчивого развития, экологии и регионального сотрудничества.

Саммит состоится с участием стран Центральной Азии, где планируется обсудить ключевые вызовы, связанные с изменением климата, водными ресурсами и сохранением экосистем региона.