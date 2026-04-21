Президент Армении прибыл в Астану

Он примет участие в экологическом саммите и заседании Совета глав государств МФСА.

Сегодня 2026, 16:42
пресс-служба Правительства
Сегодня 2026, 16:42
135
Фото: пресс-служба Правительства

Президент Армении Ваагн Хачатурян прибыл в Астану для участия в Региональном экологическом саммите 2026, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Визит проходит на фоне серии международных мероприятий, которые в эти дни проходят в столице Казахстана и посвящены вопросам устойчивого развития, экологии и регионального сотрудничества.

Саммит состоится с участием стран Центральной Азии, где планируется обсудить ключевые вызовы, связанные с изменением климата, водными ресурсами и сохранением экосистем региона.

