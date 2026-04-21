Президент Таджикистана прибыл на экологический саммит в Астане

Эмомали Рахмон прибыл в Астану с рабочим визитом, передает корреспондент Президент Республики Таджикистанприбыл в Астану с рабочим визитом, передает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на национальное информационное агентство «Ховар»

Ожидается, что таджикский лидер примет участие в Региональном экологическом саммите, а также в заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

Визит проходит на фоне серии международных мероприятий, которые в эти дни проходят в столице Казахстана и посвящены вопросам устойчивого развития, экологии и регионального сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в Астане состоится экологический саммит с участием стран Центральной Азии, где планируется обсудить ключевые вызовы, связанные с изменением климата, водными ресурсами и сохранением экосистем региона.