Президент Армении заявил о росте климатических рисков и поддержал инициативы Казахстана

Президент Армении Ваагн Хачатурян выступил на региональном экологическом саммите RES 2026 в Астане, обозначив ключевые вызовы в сфере климата и водных ресурсов, передает корреспондент BAQ.KZ.

В начале своего выступления он поблагодарил Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев за организацию форума и отметил его значение для международного диалога.

«Для меня большая честь выступать на региональном экологическом саммите в Астане. Я выражаю искреннюю благодарность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, правительству и народу Казахстана за гостеприимство и отличную организацию этого важного мероприятия. Армения высоко ценит усилия Казахстана по развитию международного сотрудничества в области борьбы с изменением климата», — заявил он.

По словам Хачатуряна, климатические изменения уже оказывают серьёзное влияние на страну.

«Армения уже сталкивается с серьёзными последствиями изменения климата, несмотря на то что наш вклад в глобальные выбросы составляет всего около 0,02%. За последние десятилетия средняя температура в стране повысилась более чем на один градус и, как ожидается, будет расти и дальше. Это приводит к учащению экстремальных погодных явлений, включая наводнения и засухи, а также к значительным экологическим потерям», — отметил Президент Армении.

Он подчеркнул, что одной из наиболее острых проблем становится водная безопасность.

«Изменение климата усиливает давление на водные ресурсы, особенно в сельских районах. Водная безопасность напрямую влияет на экосистемы, сельское хозяйство и общее благополучие населения», — заявил он.

В этой связи Хачатурян поддержал инициативы Казахстана по развитию международного сотрудничества в водной сфере.

«Мы приветствуем инициативу Казахстана по проведению консультаций с международными партнёрами для укрепления сотрудничества в управлении водными ресурсами. Армения готова активно участвовать в этих процессах», — отметил он.

Президент Армении также рассказал о климатических обязательствах страны.

«Мы поставили цель сократить выбросы парниковых газов на 44% к 2035 году по сравнению с уровнем 1990 года, а при международной поддержке — до 52%. Эти обязательства отражают нашу ответственность и приверженность глобальной климатической повестке», — сообщил он.

Отдельное внимание в выступлении было уделено вопросам биоразнообразия.

«Рост температуры является одним из ключевых факторов утраты биоразнообразия, что оказывает серьёзное влияние на здоровье людей, продовольственную безопасность и экономику. В этой связи необходимо усиливать глобальные меры по сохранению и устойчивому использованию природных ресурсов», — подчеркнул Хачатурян.

Он также сообщил, что Армения в этом году примет важное международное мероприятие.

«В этом году Армения проведёт 17-ю конференцию сторон Конвенции о биологическом разнообразии в Ереване. Мы приглашаем международное сообщество для оценки прогресса и выработки дальнейших шагов по защите окружающей среды», — заявил Президент.

В завершение он подчеркнул значение международного взаимодействия.

«Международное сотрудничество, мобилизация финансовых ресурсов, обмен технологиями и опытом остаются ключевыми условиями для решения экологических проблем. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить устойчивое будущее для наших стран и будущих поколений», — заключил Хачатурян.

Напомним, региональный экологический саммит RES 2026 проходит в Астане с 22 по 24 апреля. В нём принимают участие представители государств Центральной Азии, международных организаций и эксперты, обсуждающие вопросы климата, водных ресурсов, энергетики и устойчивого развития.