Президент Болгарии прибыл в Казахстан с официальным визитом
В Акорде встретили президента Болгарии с воинскими почестями.
Сегодня, 11:33
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Сегодня, 11:33Сегодня, 11:33
100Фото: Акорда
В Акорде состоялась официальная церемония встречи Президента Республики Болгария Румена Радева, который прибыл с официальным визитом в Казахстан, передаёт BAQ.KZ.
Президенты двух стран — Касым-Жомарт Токаев и Румен Радев — представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты почётного караула отдал приветственный рапорт, после чего прозвучали государственные гимны Казахстана и Болгарии.
Визит направлен на развитие двустороннего сотрудничества и укрепление политического и экономического диалога между странами. Ожидается подписание ряда документов и проведение переговоров на высшем уровне.
Ранее сообщалось, что 8-9 июня Казахстан с официальным визитом посетит Президент Болгарии Румен Радев.