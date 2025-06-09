В Акорде состоялась официальная церемония встречи Президента Республики Болгария Румена Радева, который прибыл с официальным визитом в Казахстан, передаёт BAQ.KZ.

Президенты двух стран — Касым-Жомарт Токаев и Румен Радев — представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты почётного караула отдал приветственный рапорт, после чего прозвучали государственные гимны Казахстана и Болгарии.

Визит направлен на развитие двустороннего сотрудничества и укрепление политического и экономического диалога между странами. Ожидается подписание ряда документов и проведение переговоров на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что 8-9 июня Казахстан с официальным визитом посетит Президент Болгарии Румен Радев.