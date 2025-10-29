Президент Финляндии провел открытую лекцию для казахстанских студентов
Лекция президента Финляндии была посвящена вопросам изменения глобального баланса сил
Президент Финляндии Александр Стубб в рамках визита в Казахстан выступил с лекцией в Maqsut Narikbayev University, передает BAQ.KZ.
Темой его выступления стала "Изменение баланса сил: ценности, интересы и власть во внешней политике".
В начале лекции президент Финляндии отметил, что его взгляды на современную политику изложены в книге "Треугольник власти — Эпоха перемен и будущее мирового порядка". В этом труде Стубб анализирует трансформацию мирового порядка, сложившегося после окончания холодной войны.
Книга вышла на финском языке в августе 2025 года.
"Мы уже опубликовали ее, но, разумеется, события продолжают развиваться — иногда в ином направлении, чем предполагалось", — отметил Стубб.
Президент подчеркнул, что внешняя политика по-прежнему строится на трёх классических основах — ценностях, интересах и силе.
"Для государства ценности и интересы — это фундамент. Они определяются вашим географическим положением, ресурсами, возможностями и союзами", — подчеркнул он.
Стубб отметил, что современное общество живет в многополярном мире, где взаимное признание и понимание становятся важнее, чем когда-либо прежде.
Продолжая свое выступление, Александр Стубб подчеркнул, что современная внешняя политика сталкивается с противоречием между прагматизмом и принципами. По его словам, сегодня мировое сообщество должно ответить на важный вопрос: что эффективнее - краткосрочные сделки и ситуативные договорённости или долгосрочные механизмы сотрудничества, основанные на международных институтах, правилах и нормах?
Президент Финляндии отметил, что именно это противоречие определяет напряжение, с которым сталкивается мировая политика в эпоху перемен.
Во время лекции студенты также получили возможность задать свои вопросы президенту.
Ранее сообщалось, что в рамках официального визита Президента Финляндии Александра Стубба в Казахстан подписано 15 двусторонних документов, охватывающих ключевые направления сотрудничества — от атомной энергетики и экологии до туризма и образования.
