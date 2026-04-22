Президент Грузии выступил на саммите в Астане и обозначил экологические риски

Президент Грузии Михаил Кавелашвили выступил на региональном экологическом саммите RES 2026 в Астане, обозначив ключевые приоритеты экологической политики и устойчивого развития, передает корреспондент BAQ.KZ.

В своём выступлении он подчеркнул, что экологическая повестка сегодня выходит за рамки исключительно климатических вопросов и напрямую влияет на экономику и безопасность государств.

«Сегодня экологическая повестка — это не только тема для политических дискуссий. Она оказывает прямое влияние на экономику, безопасность и устойчивость наших стран. Изменение климата, потеря биоразнообразия, загрязнение окружающей среды и деградация экосистем — все эти вызовы тесно взаимосвязаны и требуют комплексного подхода», — отметил он.

Президент Грузии заявил, что устойчивое развитие закреплено в стратегических документах страны и является одним из ключевых приоритетов государственной политики.

«Указанные приоритеты отражены в наших национальных стратегиях и программах развития. Мы последовательно расширяем площадь охраняемых природных территорий, которая уже превышает значительную долю территории страны, а также внедряем принципы циркулярной экономики и устойчивого управления ресурсами», — подчеркнул Кавелашвили.

Отдельное внимание он уделил вопросам водных ресурсов и сельского развития.

«Мы инвестируем в модернизацию инфраструктуры водоснабжения, чтобы обеспечить население безопасной питьевой водой и повысить устойчивость сельского хозяйства. Рациональное использование воды и развитие сельских территорий остаются центральными задачами устойчивого развития», — заявил он.

По его словам, реализуемые реформы уже дают положительные результаты.

«Мы убеждены, что эти меры принесут ощутимые результаты как на национальном уровне, так и в масштабах всего региона, способствуя укреплению стабильности и устойчивого роста», — отметил Президент Грузии.

Кавелашвили также подчеркнул значение регионального сотрудничества, отметив роль Южного Кавказа как связующего звена между регионами.

«Южный Кавказ исторически связывает различные регионы и сегодня может играть роль моста для укрепления сотрудничества, развития устойчивых экономических связей и продвижения экологической повестки», — заявил он.

В завершение Президент Грузии подчеркнул, что цели устойчивого развития ООН остаются основой национальной стратегии страны.

«Цели устойчивого развития ООН являются важным ориентиром для формирования нашей долгосрочной политики. Грузия продолжит активно участвовать в международных инициативах, направленных на защиту окружающей среды и обеспечение устойчивого будущего», — заключил он.

Напомним, сегодня в Астане стартовал региональный экологический саммит RES 2026, инициированный Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В мероприятии принимают участие главы государств, представители международных организаций, эксперты и бизнес-сообщество. В повестке — вопросы изменения климата, водной безопасности, сохранения биоразнообразия и перехода к «зелёной» экономике.