Пресс-служба Акорды сообщила о том, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Цифровой кодекс Республики Казахстан, передает BAQ.KZ. Текст Кодекса публикуется в печати.

Цифровой кодекс - ключевой документ, обеспечивающий системный подход к развитию цифровых технологий, внедрению искусственного интеллекта и формированию безопасной и устойчивой цифровой среды.

По информации министерства ИИ и цифрового развития РК, принятие Кодекса закрепляет переход страны от точечных цифровых решений к системной цифровой трансформации, основанной на принципах безопасности, ответственности и защиты прав граждан.

- Впервые на комплексном уровне Цифровой кодекс закрепляет цифровые права человека. Гражданам гарантируется право на удаление, анонимизацию и ограничение обработки персональных данных. Использование биометрической идентификации допускается исключительно в случаях, предусмотренных законодательством, - отмечают в ведомстве.

Также Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства" и Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях". Тексты Законов публикуются в печати.

Ранее сообщалось, что Президент подписал Строительный кодекс Казахстана.