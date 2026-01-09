Глава государства утвердил Цифровой кодекс и пакет законов о цифровизации
Пресс-служба Акорды сообщила о том, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Цифровой кодекс Республики Казахстан, передает BAQ.KZ. Текст Кодекса публикуется в печати.
Цифровой кодекс - ключевой документ, обеспечивающий системный подход к развитию цифровых технологий, внедрению искусственного интеллекта и формированию безопасной и устойчивой цифровой среды.
По информации министерства ИИ и цифрового развития РК, принятие Кодекса закрепляет переход страны от точечных цифровых решений к системной цифровой трансформации, основанной на принципах безопасности, ответственности и защиты прав граждан.
- Впервые на комплексном уровне Цифровой кодекс закрепляет цифровые права человека. Гражданам гарантируется право на удаление, анонимизацию и ограничение обработки персональных данных. Использование биометрической идентификации допускается исключительно в случаях, предусмотренных законодательством, - отмечают в ведомстве.
Также Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства" и Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях". Тексты Законов публикуются в печати.
Ранее сообщалось, что Президент подписал Строительный кодекс Казахстана.
