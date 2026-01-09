Строительный кодекс РК подписан Президентом
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Строительный кодекс Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Текст Кодекс публикуется в печати.
Как мы ранее сообщали, документ предуматривает два новых института регулирования - оценку сейсмической опасности и оценку сейсмического риска, которые станут обязательными элементами при планировании и реализации строительных проектов. Нормы направлены на повышение безопасности зданий и снижение рисков в регионах с повышенной сейсмической активностью.
Кодекс также закрепляет систему паспортизации существующих объектов, включающую определение износа, проверку качества конструкций, признание здания ветхим и возможность его реновации. Ответственность за проведение паспортизации возлагается на местные исполнительные органы.
Кроме того, новый Строительный кодекс запрещает разработку проектной документации и строительство объектов без выполнения необходимых инженерных изысканий. Вводится и запрет на внесение изменений в проект детальной планировки, если это нарушает нормы плотности застройки, высотности или требования по обеспечению социальной инфраструктурой.
Президент также подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства".
Его текст также публикуется в печати.
