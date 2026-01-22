  • 22 Января, 16:51

Президент Казахстана прибыл в Давос

Сегодня, 15:16
Акорда
Сегодня, 15:16
209
Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Конгресс-центр в Давосе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. 

Скоро здесь состоится церемония подписания Устава Совета мира, созданного по инициативе Президента США Дональда Трампа. 

Ранее сообщалось, что Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Давос  пригласил Президент США Дональд Трамп. 

Совета мира — международная организация, направленная на укрепление глобальной безопасности и сотрудничества между странами.

Подписание документа станет важным этапом в развитии международного диалога и взаимодействия Казахстана с мировыми партнёрами.

