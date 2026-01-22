Президент Казахстана прибыл в Давос
Сегодня, 15:16
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Конгресс-центр в Давосе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Скоро здесь состоится церемония подписания Устава Совета мира, созданного по инициативе Президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Давос пригласил Президент США Дональд Трамп.
Совета мира — международная организация, направленная на укрепление глобальной безопасности и сотрудничества между странами.
Подписание документа станет важным этапом в развитии международного диалога и взаимодействия Казахстана с мировыми партнёрами.
