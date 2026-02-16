На церемонии награждения участников команд – победителей международного турнира UAE SWAT Challenge-2026 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что наша страна находится на пороге исторических перемен и напомнил, что 15 марта на всенародном референдуме граждане сделают свой выбор по новой Конституции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

– Это будет важнейшее решение, напрямую влияющее на судьбу страны. В проекте Основного закона закреплены незыблемые духовные и правовые ценности, укрепляющие наш суверенитет и государственность. Территориальная целостность Республики Казахстан, суверенитет, независимость, а также человек, его жизнь, права и свободы провозглашены высшими ценностями. Утверждено понятие ответственного и созидательного патриотизма. Идея Справедливого Казахстана, принцип «Закон и Порядок» нашли свое достойное место в новом проекте Конституции. Реализация всего этого на практике – наш общий гражданский долг. Новый Основной закон должен открыть путь к долгосрочному процветанию страны. Силовые структуры и спецподразделения должны быть опорой независимости и единства народа. У нас общая цель – передать потомкам Сильное и Передовое государство. Объединив усилия, мы обязательно выполним эту историческую миссию. Служение Родине – высшая честь. Этот путь выбирают только истинные патриоты и ответственные граждане. Уверен, вы и впредь будете безупречно стоять на страже национальных интересов, – подытожил Глава государства.