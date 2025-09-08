Президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров в кулуарах Правительства прокомментировал вопрос о личной ответственности за результаты сборной после поражения команды в Бельгии со счетом 6:0, передает BAQ.KZ.

"Моя ответственность заключается в том, чтобы развивать систему футбола. К сожалению, у нас, как вы знаете, на протяжении многих лет стоял вопрос о развитии инфраструктуры. Я, как президент федерации, в первую очередь ответственный за развитие инфраструктуры футбола", - сказал Омаров.

Он также отметил, что нужно дождаться приезда команды, а также тренерского штаба после выезда.

"Я думаю, на все ваши вопросы они ответят. Тоже сопереживаю, сложный цикл, но я все равно с оптимизмом смотрю в будущее", - добавил он.

Ранее главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев объявил о своей отставке после поражения команды от Бельгии со счётом 0:6 в отборочном турнире чемпионата мира-2026.

Под руководством Алиева Казахстан провёл пять матчей в отборе и набрал лишь три очка. Команда проиграла Бельгии (0:6), Уэльсу (1:3, 0:1) и Северной Македонии (0:1). Единственная победа была одержана над Лихтенштейном (2:0). Отставка Алиева стала ожидаемым итогом неудачного старта казахстанской сборной в квалификации ЧМ-2026.