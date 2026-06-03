Президент Кипра назвал свой визит в Казахстан историческим

Президент Кипра Никос Христодулидис отметил историческое значение своего первого официального визита в Казахстан и подчеркнул стремление сторон к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, передает BAQ.KZ.

"Для меня большая честь быть первым Президентом Республики Кипр, который посещает Казахстан. Именно поэтому сегодняшний визит действительно является историческим. Позвольте еще раз подчеркнуть: этот визит знаменует важную веху в развитии наших дипломатических отношений, установленных в 1992 году, и опирается на последовательное укрепление нашего партнёрства, основанного на взаимном уважении и политическом доверии", - сказал президент Кипра во Дворце независимости после переговоров с Токаевым.

Он также отметил, что переговоры подтвердили твердую политическую волю к дальнейшему укреплению отношений между Кипром и Казахстаном.

"Мы также подчеркнули важность поддержания регулярных контактов на всех уровнях, поскольку постоянный политический диалог имеет ключевое значение для укрепления доверия и достижения конкретных результатов. Особенно рад отметить, что сегодня мы подписали ряд меморандумов о взаимопонимании в таких важных областях, как высшее образование, научные исследования, культура, спорт, инновации, цифровое управление и информационные технологии", - сказал президент Кипра.

Он подчеркнул, что подписанные документы являются наглядным подтверждением общего стремления превратить огромный потенциал двусторонних отношений в более структурированную и содержательную систему сотрудничества.

"Вместе с тем сегодня мы обсудили значительные возможности в сфере торговли, инвестиций и экономического взаимодействия, где Кипр и Казахстан обладают взаимодополняющими преимуществами. Эти преимущества способны ещё больше сблизить наши народы и экономики. Я особенно рад, что меня сопровождает представительная деловая делегация с Кипра. Позже сегодня я также приму участие в Кипрско-Казахстанском бизнес-форуме, который призван укрепить деловые связи и создать новые возможности для сотрудничества между нашими странами".

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента Кипра Никоса Христодулидиса орденом "Достык" первой степени.