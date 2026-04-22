Глава государства подчеркнул, что пастбища играют ключевую роль в мировой экономике и обеспечении продовольственной безопасности.

«В настоящее время более половины поверхности Земли занимают пастбища, более 200 миллионов человек заняты в пастбищном и животноводческом секторе, который играет важную роль в мировой экономике и достижении целей устойчивого развития», — отметил он.

При этом Президент Монголии указал на усиливающиеся экологические риски.

«В последние годы пастбищные земли страдают от изменения климата и деградации почв, что создаёт новые серьёзные проблемы для животноводов и требует незамедлительных решений», — заявил Хурэлсух.

Он напомнил, что по инициативе Монголии Генеральная Ассамблея Организация Объединённых Наций объявила текущий год Международным годом пастбищных угодий и животноводов.

Президент отметил, что сегодня важно объединить усилия стран региона для решения этих проблем.

«Проводятся масштабные мероприятия для привлечения внимания к значимости пастбищ и животноводства. Их устойчивое развитие, основанное на географических особенностях и традиционном образе жизни, является общей целью стран нашего региона. Это необходимо для обеспечения продовольственной безопасности, повышения роли пастбищ в экосистеме, признания их значимости и внедрения устойчивого управления и восстановления земель, а также увеличения инвестиций в развитие сектора. Мы призываем всех к сотрудничеству в этих направлениях», — подчеркнул он.

Напомним, региональный экологический саммит RES 2026 проходит в Астане с 22 по 24 апреля. В нём принимают участие представители государств Центральной Азии, международных организаций и эксперты, обсуждающие вопросы климата, водных ресурсов, энергетики и устойчивого развития.