Президент поздравил Короля Иордании с Днем восшествия на престол
Сегодня 2026, 10:40
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Сегодня 2026, 10:40Сегодня 2026, 10:40
139Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдаллу II бен аль-Хусейна и его соотечественников с государственным праздником Иордании – Днем восшествия на престол Короля.
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что многогранное двустороннее сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимной поддержки, продолжит динамично развиваться во благо двух стран.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Иордании успехов в его ответственной деятельности, а иорданскому народу – благополучия и процветания.
Ранее Глава государства направил поздравительную телеграмму Королю Дании.
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