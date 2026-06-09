Президент поздравил Короля Иордании с Днем восшествия на престол

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдаллу II бен аль-Хусейна и его соотечественников с государственным праздником Иордании – Днем восшествия на престол Короля.



Президент Казахстана выразил уверенность в том, что многогранное двустороннее сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимной поддержки, продолжит динамично развиваться во благо двух стран.



Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Иордании успехов в его ответственной деятельности, а иорданскому народу – благополучия и процветания.

Ранее Глава государства направил поздравительную телеграмму Королю Дании.

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