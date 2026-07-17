Аким области Ұлытау освобожден от должности
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Указом Главы государства Дастан Адаевич Рыспеков освобожден от должности акима области Ұлытау, передает BAQ.KZ.
Соответствующий указ подписал Президент Казахстана.
Рыспеков занимал должность акима области Ұлытау с октября 2024 года.
Дастан Рыспеков родился 23 июня 1984 года в Жезказгане. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Государственное и местное управление», а также Алматинскую юридическую академию КазГЮУ. Трудовую деятельность начал в 2006 году в системе экономики и бюджетного планирования Алматы. В разные годы работал в АО «НК "Астана ЭКСПО-2017", возглавлял Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта, занимал должность заместителя акима области Ұлытау.
Ранее Президент Казахстана также освободил от должности акима Атырауской области Серика Шапкенова и назначил на этот пост Болата Акчулакова. В соответствии с действующим порядком назначения акимов областей кандидатуры руководителей регионов предварительно рассматриваются на собрании депутатов областных и городских маслихатов, после чего решение принимается Главой государства.
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