Указом Главы государства Дастан Адаевич Рыспеков освобожден от должности акима области Ұлытау, передает BAQ.KZ.

Соответствующий указ подписал Президент Казахстана.

Рыспеков занимал должность акима области Ұлытау с октября 2024 года.

Дастан Рыспеков родился 23 июня 1984 года в Жезказгане. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Государственное и местное управление», а также Алматинскую юридическую академию КазГЮУ. Трудовую деятельность начал в 2006 году в системе экономики и бюджетного планирования Алматы. В разные годы работал в АО «НК "Астана ЭКСПО-2017", возглавлял Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта, занимал должность заместителя акима области Ұлытау.

Ранее Президент Казахстана также освободил от должности акима Атырауской области Серика Шапкенова и назначил на этот пост Болата Акчулакова. В соответствии с действующим порядком назначения акимов областей кандидатуры руководителей регионов предварительно рассматриваются на собрании депутатов областных и городских маслихатов, после чего решение принимается Главой государства.