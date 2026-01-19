  • 19 Января, 18:49

Президент Португалии будет выбран во втором туре

Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов

Победитель президентских выборов в Португалии впервые с 1986 года определится во втором туре, поскольку ни один из кандидатов в президенты не получил более 50% голосов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Анадолу.

По итогам первого тура кандидат от Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру получил 30,7% голосов, сообщила центральная избирательная комиссия после подсчета 90% бюллетеней.

Во второй тур президентский выбор также прошел Андре Вентура - лидер правопопулистской партии Chega ("Хватит"), за которого проголосовало 24,2% избирателей.

Второй тур выборов главы государства запланирован на 8 февраля.

Явка избирателей составила 50%, что является самым высоким показателем за последние 20 лет.

