Президент Португалии будет выбран во втором туре
Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов
Сегодня, 18:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:00Сегодня, 18:00
119Фото: Анадолу
По итогам первого тура кандидат от Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру получил 30,7% голосов, сообщила центральная избирательная комиссия после подсчета 90% бюллетеней.
Во второй тур президентский выбор также прошел Андре Вентура - лидер правопопулистской партии Chega ("Хватит"), за которого проголосовало 24,2% избирателей.
Второй тур выборов главы государства запланирован на 8 февраля.
Явка избирателей составила 50%, что является самым высоким показателем за последние 20 лет.
Самое читаемое