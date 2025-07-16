Президент поздравил казахстанскую шахматистку с успехом на Кубке мира FIDE
Достижение Меруерт уже называют историческим для казахстанских шахмат.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму шахматистке Меруерт Камалиденовой, продемонстрировавшей блестящую игру на отборочном этапе Кубка мира FIDE 2025, который проходит в Батуми (Грузия), передаёт BAQ.KZ.
В своем послании Глава государства отметил, что победа Меруерт над сильнейшими соперницами является значимым достижением, подчеркивающим высокий уровень казахстанской шахматной школы.
"Государство всегда поддерживает целеустремленную молодежь. В целях популяризации и развития шахмат реализуются конкретные меры. Вы служите примером для подрастающего поколения и вдохновляете их своими достижениями", — говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев также пожелал Меруерт Камалиденовой новых побед и успехов в финальных стадиях международного турнира.
Ранее сообщалось, что казахстанская шахматистка сотворила сенсацию, выбив чемпионку мира.
Самое читаемое
- Перизат Кайрат пользуется ноутбуком в камере? Ответ КУИС
- Кровавое убийство в Алматы: мужчину зарезали на глазах у подростков
- "Я впервые её вижу": Перизат Кайрат отрицает знакомство со свидетельницей по делу о покупке авто
- Казахстанцы будут получать деньги за разоблачение мошенников
- Аксакал заявил, что в Карагандинской области нашли могилу Кенесары