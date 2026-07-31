Президент прибыл в Кыргызстан
31 Июля 2026, 12:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
31 Июля 2026, 12:0231 Июля 2026, 12:02
187Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.
В аэропорту Главу государства встретил Председатель Кабинета министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев примет участие во встрече лидеров Центральной Азии и Азербайджана.
Самое читаемое
- 14 граждан Южной Кореи задержали в Казахстане: что произошло
- В Жамбылской области открыли завод по производству сэндвич-панелей
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 31 июля
- Турцию охватили масштабные лесные пожары: эвакуируют людей и перекрывают дороги
- Водителя арестовали после опасной езды по берегу озера Балхаш