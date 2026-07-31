Президент прибыл в Кыргызстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

В аэропорту Главу государства встретил Председатель Кабинета министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев примет участие во встрече лидеров Центральной Азии и Азербайджана.