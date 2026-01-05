Президент анонсировал внесение большого количества изменений в Конституцию
Глава государства высказался о важности наступившего года в жизни страны.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент назвал 2026 год судьбоносным для страны, передает BAQ.kz.
Касым-Жомарт Токаев поделился таким мнением в большом интервью газете "Turkistan". Глава государства рассказал, чего ожидать жителям страны в политическом плане. Состоятся очень важные события, которые определят вектор развития Казахстана на долгие годы. При этом отметил, что референдум по конституционной реформе уже анонсирован.
"Сейчас с группой экспертов занят рассмотрением предложений по редакции Основного закона. Планируется внесение такого большого количества изменений, что в совокупности они сродни принятию новой Конституции", - подчеркнул Президент.
Напомним, ранее в обширном интервью Глава государства ответил на вопрос о ходе судебных процессов по делам, связанным с Январскими событиями, и о продолжающемся расследовании.
Самое читаемое
- Трамп: "Куба падёт сама". США отказались от войны, но заявили о гибели кубинцев
- Три железнодорожных вокзала реконструируют в СКО
- "Нам нужна Гренландия": Трамп допустил новые военные операции США после Венесуэлы
- В Казахстане изменился порядок налогообложения транспортных средств
- Марко Рубио может возглавить управление Венесуэлой после смены власти