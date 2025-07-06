Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев вместе с болельщиками наблюдает финальные бои Кубка мира по боксу, которые проходят во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, передает BAQ.KZ.

Первый этап Кубка мира World Boxing собрал 250 боксеров из 29 стран. Это рейтинговое соревнование, в котором начисление очков влияет на олимпийскую квалификацию.

Напомним, в финальных поединках от Казахстана за золотые медали будут биться 6 мужчин и 6 женщин.