Президент Узбекистана прибыл в Астану для участия в саммите ЕАЭС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казахстан, передает BAQ.KZ.

В международном аэропорту Астаны главу узбекского государства встретили Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и официальные лица.

Визит проходит на фоне масштабных мероприятий Евразийского экономического союза, которые в эти дни принимает казахстанская столица. Астана стала площадкой для проведения V Евразийского экономического форума и заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Согласно программе визита, Шавкат Мирзиёев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя при ЕАЭС.

Ожидается, что в ходе саммита лидеры стран обсудят вопросы дальнейшего развития евразийской интеграции, расширения торгово-экономического сотрудничества, цифровизации, транспортно-логистических связей и внедрения технологий искусственного интеллекта в экономику государств объединения.

Напомним, ранее в Астану для участия в мероприятиях ЕАЭС прибыли Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также другие высокопоставленные гости.