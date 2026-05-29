Президент Узбекистана прибыл в Астану для участия в саммите ЕАЭС
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казахстан, передает BAQ.KZ.
В международном аэропорту Астаны главу узбекского государства встретили Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и официальные лица.
Визит проходит на фоне масштабных мероприятий Евразийского экономического союза, которые в эти дни принимает казахстанская столица. Астана стала площадкой для проведения V Евразийского экономического форума и заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Согласно программе визита, Шавкат Мирзиёев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя при ЕАЭС.
Ожидается, что в ходе саммита лидеры стран обсудят вопросы дальнейшего развития евразийской интеграции, расширения торгово-экономического сотрудничества, цифровизации, транспортно-логистических связей и внедрения технологий искусственного интеллекта в экономику государств объединения.
Напомним, ранее в Астану для участия в мероприятиях ЕАЭС прибыли Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также другие высокопоставленные гости.
