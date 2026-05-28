Садыр Жапаров прибыл в Астану на саммит ЕАЭС

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану для участия в мероприятиях Евразийский экономический союз. В столице Казахстана уже начались встречи в рамках Евразийского экономического форума и предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета, передает BAQ.kz со ссылкой на AKIPress.

Лидеры стран ЕАЭС обсудят вопросы таможенного регулирования, бюджетной политики, развития транспортных коридоров, а также внедрение искусственного интеллекта и цифровых технологий в рамках интеграционного объединения.

Одновременно в Астану прибыл и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, он примет участие как в саммите ЕАЭС, так и в V Евразийском экономическом форуме.

Казахстан в этом году председательствует в ЕАЭС и принимает главные интеграционные мероприятия союза.

В форуме участвуют представители государств союза, международных организаций, бизнеса и экспертного сообщества.

Кроме того, сегодня в Астане прошел государственный визит Президента России Владимир Путин в Казахстан. По итогам встречи Казахстан и Россия подписали пакет соглашений по АЭС, транспорту и образованию. Среди ключевых документов – соглашения по строительству АЭС, валютному свопу тенге и рубля, цифровизации транспорта и созданию школы «Казахстан — Сириус».