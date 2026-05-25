Развитие столицы до 2028 года: аким доложил Президенту о ключевых проектах

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека.

Президенту была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.

Женис Касымбек сообщил, что по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика развития Астаны.

Объем инвестиций в основной капитал за 4 месяца текущего года составил 588 млрд тенге, что на 9,1% выше аналогичного периода прошлого года. Среди них проекты в сферах обрабатывающей промышленности, образования, медицины, транспорта, торговли и логистики.

В настоящее время полностью запущено движение легкорельсового транспорта Astana LRT. В целях дальнейшего развития общественного транспорта столицы прорабатывается реализация второй очереди. Аким также проинформировал о строительстве социальных объектов, развитии жилых массивов.

Отмечается, что за последние годы в Астане построено 44 школы, а в течение нового учебного года будет открыто 12 учебных заведений. Кроме того, планируется открытие двух дворцов школьников и шести детских садов.

До 2028 года планируется ввод в эксплуатацию двух перинатальных центров, многопрофильной больницы и приемно-диагностического комплекса.

Женис Касымбек доложил об инженерно-коммунальной инфраструктуре города и реализации проекта Smart City.

В 2026 году планируется благоустройство 173 дворовых и общественных пространств, предусмотрена высадка более 1,1 млн зеленых насаждений.

Глава государства, положительно оценив работу акима Жениса Касымбека, дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.