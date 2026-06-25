Президент: Журналисты несут свет просвещения в общество

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на церемонии, посвященной Дню работников средств массовой информации, подчеркнул, что современные журналисты призваны быть мощным прожектором просвещения, озаряющим путь нации к прогрессу.

Касым-Жомарт Токаев осудил популяризацию в СМИ и соцсетях показного праздного образа жизни.

"Недопустима популяризация показной роскоши и культа "легких денег", которые сбивают подрастающее поколение с верного жизненного пути, искажают мировоззренческие ценности и ориентиры. Молодежь должна видеть в медиапространстве наглядные, убедительные примеры созидательного труда, честного заработка и высокой внутренней культуры, а не иллюзорный мир демонстративного расточительства и бестолковой праздности", – подчеркнул Глава государства.

По словам Президента, современные журналисты призваны совмещать в себе две важнейшие роли: быть беспристрастным зеркалом, правдиво, объективно отражающим действительность, и мощным прожектором просвещения, озаряющим путь нации к прогрессу. Сейчас мы, сплотившись как единая нация, строим процветающее, современное, иными словами, прогрессивное государство.

"Однако это не означает, что можно предавать забвению наши исконные ценности. Необходимо возрождать благородные качества, присущие нашему народу. Это должны глубоко понимать наши граждане, особенно молодежь. Очевидно, что страна, обладающая высокой культурой, будет пользоваться признанием и авторитетом во всем мире. А настоящая культура начинается с простых правил: соблюдения моральных принципов как дома, так и на людях, умения правильно вести себя в обществе, уважения к другим. Казахи никогда не переступали черту приличия, всегда чтили старших и заботились о младших. Относились к ближнему с состраданием, протягивали руку помощи оступившимся. В этом и заключаются наши истинные черты", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил, что недопустимы любые действия, ущемляющие честь и достоинство человека, а также угрожающие его безопасности.

"Я постоянно говорю о том, что мы как прогрессивная страна должны укоренять в обществе цивилизованные этические нормы, основанные на наших традициях. Усиление работы в данном направлении – задача особой важности. Народная мудрость гласит: "Қалам елді түзейді". Мы возлагаем большие надежды на вас – журналистское сообщество. Считаю, что работники информационной сферы должны принимать самое активное участие в продвижении ценностей, способствующих совершенствованию качества нации", – отметил Президент.

Ранее Президент поздравил участников церемонии с Днем работников средств массовой информации и выразил им свои теплые пожелания.