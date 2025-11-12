Официальный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию завершился, сообщает BAQ.KZ.

"Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин тепло попрощались", — говорится в сообщении Акорды.

После завершения переговоров лидеры двух стран посетили Гала-концерт, организованный в рамках Дней культуры Казахстана в России.

Праздничное мероприятие состоялось в Большом театре, где выступили известные артисты и творческие коллективы, представляющие казахское музыкальное и хореографическое искусство.

Концерт продемонстрировал богатое культурное наследие Казахстана и способствовал укреплению духовного диалога между двумя странами.