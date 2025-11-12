Президенты Казахстана и России тепло попрощались
Вчера, 23:56
274Фото: Akorda.kz
Официальный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию завершился, сообщает BAQ.KZ.
"Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин тепло попрощались", — говорится в сообщении Акорды.
После завершения переговоров лидеры двух стран посетили Гала-концерт, организованный в рамках Дней культуры Казахстана в России.
Праздничное мероприятие состоялось в Большом театре, где выступили известные артисты и творческие коллективы, представляющие казахское музыкальное и хореографическое искусство.
Концерт продемонстрировал богатое культурное наследие Казахстана и способствовал укреплению духовного диалога между двумя странами.
