При необходимости примем дополнительные меры — МВД о сталкинге девушки в Семее
В Казахстане возбудили около восьми уголовных дел по новой статье о сталкинге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Закон о противодействии сталкингу в Казахстане начал действовать, и уже есть первые уголовные дела, сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха в кулуарах Сената, передает BAQ.KZ.
По его словам, правоприменительная практика только формируется, и сотрудники полиции проходят обучение для правильного применения новой статьи.
– Закон начал работать недавно. Уже есть факты возбуждения уголовных дел. Какая-то практика должна быть наработана со временем, в том числе мы сейчас обучаем наших сотрудников – в зависимости от ситуации, — пояснил Игорь Лепеха.
По его предварительным данным, на сегодняшний день возбуждено около восьми уголовных дел, но пока неизвестно, дошли ли они до суда.
Активное обсуждение закона совпало с резонансным случаем в Семее. Жительница города Аружан рассказала о ночном преследовании у своего подъезда, когда поздно ночью незнакомая женщина начала идти за ней. По словам Аружан, попытка пропустить преследовательницу не увенчалась успехом, та вела себя агрессивно и использовала нецензурную лексику. Видео инцидента активно обсуждалось в социальных сетях, вызвав широкий общественный резонанс.
Правоохранительные органы квалифицировали действия девушки по имени Анель как мелкое хулиганство и назначили штраф в размере 85 тысяч тенге. Потерпевшая заявила, что разочарована итогами разбирательства и отметила, что на эту же женщину ранее жаловались другие жильцы, однако их обращения не получили должной реакции.
Игорь Лепеха подчеркнул, что конкретные случаи будут проверяться дополнительно.
– По этой ситуации я сейчас дам поручение, чтобы перепроверить все обстоятельства и при необходимости принять дополнительные меры, — сообщил он.
Самое читаемое
- Экономист предупредил: рост пенсий в Казахстане несёт скрытые риски для бюджета
- В Павлодарской области уволили экибастузского чиновника за пьяную езду
- После гибели сразу нескольких солдат в Казахстане уволены командиры — Минобороны
- Землю в Алматинской области делили по поддельным документам акимов
- В Акмолинской области возбудили дело после убийства барсуков рабочими