Закон о противодействии сталкингу в Казахстане начал действовать, и уже есть первые уголовные дела, сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха в кулуарах Сената, передает BAQ.KZ.

По его словам, правоприменительная практика только формируется, и сотрудники полиции проходят обучение для правильного применения новой статьи.

– Закон начал работать недавно. Уже есть факты возбуждения уголовных дел. Какая-то практика должна быть наработана со временем, в том числе мы сейчас обучаем наших сотрудников – в зависимости от ситуации, — пояснил Игорь Лепеха.

По его предварительным данным, на сегодняшний день возбуждено около восьми уголовных дел, но пока неизвестно, дошли ли они до суда.

Активное обсуждение закона совпало с резонансным случаем в Семее. Жительница города Аружан рассказала о ночном преследовании у своего подъезда, когда поздно ночью незнакомая женщина начала идти за ней. По словам Аружан, попытка пропустить преследовательницу не увенчалась успехом, та вела себя агрессивно и использовала нецензурную лексику. Видео инцидента активно обсуждалось в социальных сетях, вызвав широкий общественный резонанс.

Правоохранительные органы квалифицировали действия девушки по имени Анель как мелкое хулиганство и назначили штраф в размере 85 тысяч тенге. Потерпевшая заявила, что разочарована итогами разбирательства и отметила, что на эту же женщину ранее жаловались другие жильцы, однако их обращения не получили должной реакции.

Игорь Лепеха подчеркнул, что конкретные случаи будут проверяться дополнительно.