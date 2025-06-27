Глава Национального банка Тимур Сулейменов на совместном заседании палат Парламента прокомментировал причины сохраняющейся инфляции, несмотря на рост базовой ставки, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что несмотря на повышение базовой ставки до 16,5% в марте 2025 года, инфляция в Казахстане остаётся устойчиво высокой. В условиях высокой инфляции бизнес сокращает инвестиции и требует повышенную доходность, что сдерживает экономический рост.

Сулейменов подчеркнул, что Нацбанк реализует антиинфляционную политику в тесной координации с правительством. Среди основных проинфляционных факторов он выделил:

продолжающуюся тарифную реформу, которая краткосрочно разгоняет цены, но необходима для привлечения инвестиций в ЖКХ;

масштабные трансферты из Нацфонда, вернувшие в экономику более 5 трлн тенге в 2024 году;

рост потребительского кредитования (более 30% ежегодно);

и зависимость от импорта, особенно из России, где сохраняется высокая инфляция.

Говорят о мерах Нацбанка, он сообщил, что в ответ на рост деженой массы начали зеркалить операции по золоту.

"С начала года из системы уже изъято порядка 1–2 трлн тенге. По итогам года ожидается, что эта сумма достигнет 3 трлн. Таким образом, мы поэтапно сокращаем разрыв между денежной массой и объемом товаров и услуг в экономике", - сказал Сулейменов.

Ранее в Минфине сообщили, что борьба с теневой экономикой принесла бюджету свыше одного трлн тенге.