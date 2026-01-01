Айдарбек Ходжаназаров поддержал ограничение доступа детей к соцсетям
Депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров считает оправданным ограничивать доступ детей к социальным сетям до определённого возраста. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах, передает BAQ.KZ.
По его словам, он придерживается такой позиции и в собственной семье, ограничивая использование TikTok и Instagram.
"До определённого возраста, наверное, да. Однозначно. Я своих детей ограничиваю. TikTok, Instagram и так далее я не разрешаю. Несмотря на то, что моему старшему скоро 14 лет, я всё равно запрещаю. Придёт время, когда социальные сети станут частью жизни и работы, но для ежедневного времяпрепровождения они нежелательны", — отметил Айдарбек Ходжаназаров.
Ранее в Мажилисе депутат Ерлан Саиров выступил за ограничение доступа детей к соцсетям.
