Депутат Мажилиса Ерлан Саиров направил депутатский запрос о необходимости выработки единой государственной политики по защите детей и подростков в цифровой среде, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что государством уже предпринимаются меры по блокировке противоправного контента и защите детей от вредной информации, однако стремительное развитие цифровых технологий требует перехода от разрозненных решений к системной политике.

– Динамичное развитие цифровых технологий требует от нас дальнейшего совершенствования этих подходов для формирования системной политики в данной сфере. Ведь речь идет не просто о контенте. Речь идет о формировании сознания подрастающего поколения. В этом и заключается главный вызов. Сегодня именно социальные сети стали той средой, где сознание детей формируется ежедневно и зачастую без какого-либо контроля. Это уже не просто средство общения, а пространство, влияющее на мышление, моральные ориентиры, привычки и отношение молодых людей к собственной стране, – сказал депутат.

В запросе он приводит международный опыт ограничения доступа несовершеннолетних к соцсетям. Отмечается, что во Франции с 2023 года действует закон о "цифровом совершеннолетии" для лиц до 15 лет, а в Норвегии и Испании в 2024 году возраст самостоятельного использования соцсетей подняли до 15 и 16 лет. Кроме того, упоминается резолюция Европарламента от ноября 2025 года о введении единого минимального возраста 16 лет для самостоятельного доступа к платформам.

В заключении мажилисмен попросил вице-премьера, министра культуры и информации Казахстана Аиду Балаеву рассмотреть вопрос о возможности законодательного ограничения доступа к социальным сетям для несовершеннолетних в Казахстане.

Ранее, выступая на заседании Правительства с докладом о проводимой работе в рамках поручений Главы государства, озвученных на V заседании Национального курултая, по совершенствованию законодательства в сфере средств массовой информации заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева сообщила, что министерством рассматривается вопрос ограничения доступа детей и подростков к социальным сетям.