Принципы степной демократии нашли отражение в Конституции - Башимов

Принципы степной демократии и степного права нашли отражение в новой Конституции Казахстана. Об этом заявил генеральный директор Международной ассоциации юристов, профессор Марат Башимов на круглом столе, посвященном реализации Основного закона и взаимодействию государства с гражданским обществом, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в преамбуле Конституции отражены многовековая история казахского народа, ответственность за судьбу страны, ее суверенитет и независимость, а также уважение к правам человека.

Башимов отметил, что взаимодействие государства и общества имеет особое значение, поскольку общественные объединения представляют интересы различных социальных групп. При этом их деятельность должна соответствовать основным конституционным принципам.

«Вопросы степной демократии, права, вопросы взаимодействия государства и гражданского общества - это вопрос номер один. Общественные объединения должны работать во реализацию прав граждан на объединение, они выражают определенные интересы социальных групп, и вот эти интересы должны совпадать с принципами Конституции», – подчеркнул он.

Среди ключевых положений новой Конституции Башимов назвал верховенство прав человека, независимость и ответственный патриотизм.

По словам Марата Башимова, Конституция связана с многовековой историей страны и закрепляет принцип народного суверенитета.

«Без народного референдума ничто в Конституции больше меняться не будет. Это очень важно, поэтому голос народа должен быть услышан. И самое главное, он должен служить во благо нашей страны и будущего наших детей», – заключил Марат Башимов.

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