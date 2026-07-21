Принципы степной демократии нашли отражение в Конституции - Башимов
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Принципы степной демократии и степного права нашли отражение в новой Конституции Казахстана. Об этом заявил генеральный директор Международной ассоциации юристов, профессор Марат Башимов на круглом столе, посвященном реализации Основного закона и взаимодействию государства с гражданским обществом, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, в преамбуле Конституции отражены многовековая история казахского народа, ответственность за судьбу страны, ее суверенитет и независимость, а также уважение к правам человека.
Башимов отметил, что взаимодействие государства и общества имеет особое значение, поскольку общественные объединения представляют интересы различных социальных групп. При этом их деятельность должна соответствовать основным конституционным принципам.
«Вопросы степной демократии, права, вопросы взаимодействия государства и гражданского общества - это вопрос номер один. Общественные объединения должны работать во реализацию прав граждан на объединение, они выражают определенные интересы социальных групп, и вот эти интересы должны совпадать с принципами Конституции», – подчеркнул он.
Среди ключевых положений новой Конституции Башимов назвал верховенство прав человека, независимость и ответственный патриотизм.
По словам Марата Башимова, Конституция связана с многовековой историей страны и закрепляет принцип народного суверенитета.
«Без народного референдума ничто в Конституции больше меняться не будет. Это очень важно, поэтому голос народа должен быть услышан. И самое главное, он должен служить во благо нашей страны и будущего наших детей», – заключил Марат Башимов.
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