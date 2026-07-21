Борьба за Курултай: кто участвует в выборах и как пройдет агитация

Казахстанская избирательная кампания входит в главный этап. В течение месяца партии будут представлять кандидатов и программы, проводить встречи и дебаты, работать в регионах, СМИ и социальных сетях. Именно агитационный период покажет, насколько активно участники готовы конкурировать за голоса граждан и какие вопросы сделают центральными.

Кто вступает в борьбу за места в Курултае, насколько обновились партийные списки, где проходит граница между информированием и агитацией и какие ограничения должны соблюдать партии, СМИ и блогеры – в обзоре корреспондента BAQ.KZ.

Семь партий выдвинули 546 кандидатов

Выдвижение кандидатов завершилось 13 июля. Семь партий представили в ЦИК списки из 546 человек. Однако окончательное число участников определится после завершения регистрации 23 июля в 18:00. К примеру, список Respublica уже сократился до 75 кандидатов после добровольного отказа одного из них.

При этом политический обозреватель Газиз Абишев отмечает, что представленные списки заметно различаются по степени обновления.

«Списки где-то новые, а где-то старые. У некоторых партий те же самые люди, которые были в Мажилисе, претендуют на места в Курултае. Где-то произошли существенные изменения. Поэтому говорить об одинаковом уровне обновления всех партийных списков нельзя», – отметил он.

Однако эксперт не связывает возможное изменение депутатского корпуса с масштабным обновлением политических элит. По его словам, кадровые изменения происходят постоянно и не зависят исключительно от состава законодательного органа.

«Политические элиты в целом находятся в процессе постоянного обновления. Этот процесс продолжается: одни приходят, другие уходят. Поэтому я не думаю, что именно изменение состава парламента определяет обновление политических элит», – пояснил Газиз Абишев.

Ранее сообщалось, что в первоначальный список Демократической партии Казахстана «Ақ жол» вошли 63 кандидата, партии «Ауыл» – 69, политической партии «Әділет» – 186, Казахстанской партии зеленых «Байтақ» – 47, Общенациональной социал-демократической партии – 33, Народной партии Казахстана – 72, партии Respublica – 76 кандидатов.

Главная интрига – реальная конкуренция партий

Количество кандидатов показывает масштаб кампании, но не дает ответа на вопрос о ее содержании. Реальный уровень конкуренции станет понятен после начала агитации, когда партии представят свои стратегии и ключевые предложения.

Газиз Абишев считает, что до официального старта агитационного периода делать окончательные выводы преждевременно.

«Пока делать выводы сложно, поскольку агитация еще не началась. Законодательство подробно регулирует порядок ее проведения. Насколько партии смогут реализовать свой потенциал и готовность конкурировать между собой, станет понятно непосредственно в ходе агитационного периода», – считает эксперт.

По его мнению, избирателям следует оценивать не только программы, но и состав кандидатов, политическую волю партий и их представление о будущем Курултая.

«Избирателям важно оценить, какой они хотят видеть архитектуру Курултая: с одной доминирующей партией или с более равномерным многопартийным представительством. Следует также смотреть, какие партии обладают политической волей и способны последовательно представлять свою позицию. Программы в данном случае являются одним из элементов общей оценки партии», – отметил политический обозреватель.

Месяц на борьбу за голоса

Предвыборная агитация начнется после завершения регистрации партийных списков – после 18:00 23 июля – и закончится в 00:00 22 августа. Весь день 22 августа станет днем тишины, а 23 августа состоится голосование.

В день тишины и непосредственно в день выборов любая новая агитация запрещается. Ранее вывешенные печатные материалы могут оставаться на прежних местах, если они размещены вне помещений избирательных комиссий и участков для голосования.

Опубликованные в интернете материалы также могут сохраняться. Однако повторно выводить их на главные страницы интернет-ресурсов запрещено.

Где заканчивается информация и начинается агитация

Предвыборной агитацией признается деятельность, направленная на то, чтобы побудить избирателей проголосовать за или против партии либо кандидата.

Она может проводиться через СМИ и онлайн-платформы, во время встреч с избирателями, публичных дебатов и дискуссий, митингов и других разрешенных мероприятий, а также путем распространения печатных, аудиовизуальных и иных материалов.

К признакам агитации относятся прямые призывы голосовать за или против партии, выражение предпочтения одному из участников, описание возможных последствий его избрания или неизбрания, а также явно преобладающая информация об определенном кандидате или политическом объединении.

Описание заслуг и достижений кандидата или партии также может быть признано агитацией. Если публикация способна сформировать, изменить или укрепить намерение избирателя, она может быть отнесена к агитационным материалам независимо от формата распространения.

Нейтральная информация о биографии, профессиональной или общественной деятельности кандидата агитацией не считается, если не содержит признаков поддержки либо критики.

Социальные сети станут главным полем борьбы

Граждане, общественные объединения и пользователи онлайн-платформ вправе бесплатно выражать личное мнение за или против партии.

Однако платное продвижение, заказной контент, реклама и другие связанные с поддержкой партии расходы должны оплачиваться из ее избирательного фонда. Физическим и юридическим лицам, оказывающим партиям связанные с агитацией услуги, необходимо получить их письменное согласие.

По прогнозу Газиза Абишева, социальные сети станут одним из основных инструментов кампании.

«Социальные сети сегодня во многом определяют информационную повестку. Любые мероприятия на местах и встречи с населением не получат широкого общественного отклика, если не будут освещаться на цифровых площадках. Поэтому эффективность кампании будет зависеть от того, насколько грамотно партии смогут представить свою деятельность и ключевые идеи в социальных сетях», – подчеркнул эксперт.

Что запрещено во время агитации

Проводить агитацию запрещено государственным органам, органам местного самоуправления и их должностным лицам при исполнении служебных обязанностей. Ограничение распространяется также на военнослужащих, сотрудников органов национальной безопасности и правоохранительных органов, судей, членов избирательных комиссий и религиозные объединения.

Использовать в агитации изображение человека можно только с его письменного разрешения, а в случае его смерти – с разрешения наследников.

Запрещается распространять анонимные агитационные материалы. Печатная продукция должна содержать сведения об организации-изготовителе, месте выпуска, тираже и заказчике.

Не допускаются призывы к насильственному изменению конституционного строя, нарушению целостности страны и подрыву безопасности государства, пропаганда войны, разжигание розни, а также создание культа жестокости и насилия.

Агитационные материалы нельзя размещать на памятниках, обелисках, объектах исторической, культурной или архитектурной ценности, а также в помещениях избирательных комиссий и для голосования.

Запрещена агитация, сопровождаемая бесплатным или льготным предоставлением денег, товаров и услуг либо обещанием такой помощи. Нарушение этих требований может повлечь отмену регистрации партийного списка.

Какие правила действуют для СМИ

Средства массовой информации обязаны освещать участие партий на равных условиях. Это предполагает сопоставимые объемы эфирного времени или печатной площади, периодичность и формат публикаций.

Платный агитационный материал размещается на основании письменного обращения партии, документа о регистрации партийного списка и договора. Если редакция согласилась публиковать материалы одной партии, равная возможность должна быть предоставлена другим участникам.

Выступления представителей партий в рамках предоставленного эфирного времени нельзя прерывать или комментировать. Агитационные материалы не должны смешиваться с редакционным содержанием новостных и аналитических программ. В публикации необходимо указать, кто ее оплатил и из средств какого избирательного фонда произведена оплата.

Что известно о предстоящем голосовании

Выборы депутатов Курултая назначены на 23 августа 2026 года Указом Президента Касым-Жомарта Токаева от 1 июля. Они станут первыми после перехода Казахстана к однопалатной модели законодательной власти.

Кандидатов выдвигают зарегистрированные политические партии по территории единого общенационального избирательного округа.

Кандидат в депутаты Курултая должен быть гражданином Казахстана, постоянно проживать в стране последние десять лет и быть не моложе 25 лет. Совокупная доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в партийном списке должна составлять не менее 30%. Это требование необходимо соблюдать и при распределении полученных мандатов.

По данным ЦИК, на 1 июля в Реестр избирателей были включены 12 561 644 гражданина. Для голосования планируется задействовать 10 427 избирательных участков, в том числе 82 – в 64 иностранных государствах.

Проверить сведения о включении в список избирателей можно будет с 7 августа. В этот же день начнется выдача открепительных удостоверений, которая завершится 22 августа в 18:00.

Предстоящий месяц должен показать, смогут ли семь партий превратить формальное участие в содержательную политическую конкуренцию. Итог кампании будет зависеть не только от количества кандидатов и интенсивности агитации, но и от того, насколько убедительно ее участники объяснят избирателям, кого они приводят в Курултай и какие решения готовы там отстаивать.