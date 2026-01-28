  • 28 Января, 21:56

ООН: программа "Дети Казахстана" служит примером для многих других стран

Фото: gov.kz

ЮНИСЕФ отметила важность принятия Казахстаном Национальной программы "Дети Казахстана" на 2026–2030 годы, передает BAQ.KZ.

"Это комплексная стратегия, направленная на улучшение благополучия детей, укрепление систем защиты прав детей и обеспечение равных возможностей для каждого ребёнка", - отмечается в сообщении.

ООН отмечает, что программа "Дети Казахстана" служит примером для многих других стран. 

В рамках программы планируется реализовать меры, охватывающие ключевые сферы — образование, здравоохранение, социальную поддержку и безопасность детей. Особое внимание уделено обеспечению равного доступа к качественным услугам для всех категорий детей, включая детей с инвалидностью и детей из уязвимых семей.

Принятие программы является частью государственной политики Казахстана по созданию безопасной и поддерживающей среды для подрастающего поколения и соответствует международным стандартам защиты прав детей.

Ранее сообщалось, что в Правительстве представили концепцию "Дети Казахстана" на 2026–2030 годы.

