"Это комплексная стратегия, направленная на улучшение благополучия детей, укрепление систем защиты прав детей и обеспечение равных возможностей для каждого ребёнка", - отмечается в сообщении. ООН отмечает, что программа "Дети Казахстана" служит примером для многих других стран.

В рамках программы планируется реализовать меры, охватывающие ключевые сферы — образование, здравоохранение, социальную поддержку и безопасность детей. Особое внимание уделено обеспечению равного доступа к качественным услугам для всех категорий детей, включая детей с инвалидностью и детей из уязвимых семей.