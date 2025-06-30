Приоритетные виды спорта определили в Казахстане
В Казахстане пересмотрели подход к спорту высших достижений.
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С 16 июня 2025 года в Казахстане вступил в силу обновлённый Закон "О физической культуре и спорте", в рамках которого введены новые критерии для спорта высших достижений. Одним из главных изменений стало определение перечня приоритетных видов спорта, передаёт BAQ.KZ.
Из 180 зарегистрированных видов спорта в стране приоритетными признаны свыше 60.
Они отобраны на основе результатов национальных сборных команд на крупнейших международных соревнованиях — Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских играх.
Новая система направлена на:
- Повышение конкурентоспособности казахстанских спортсменов;
- Оптимизацию расходов государственного бюджета;
- Централизацию критериев отбора и финансирования.
Ранее виды спорта классифицировались по трём группам:
- Группа А — высокие результаты и развитие;
- Группа B — средний уровень и потенциал;
- Группа C — низкие показатели.
В отличие от прежней модели, где регионы самостоятельно определяли приоритеты, теперь утверждение списка приоритетных видов спорта официально закреплено за Министерством туризма и спорта. Это позволит выстроить единую стратегию и обеспечить более справедливое распределение ресурсов.
Благодаря реформе, Казахстан рассчитывает усилить позиции в международном спорте и создать условия для планомерной подготовки сильных национальных сборных.
Ранее мы писали о том, что глава КФФ намекнул на возможную отставку тренера сборной Казахстана.