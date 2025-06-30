С 16 июня 2025 года в Казахстане вступил в силу обновлённый Закон "О физической культуре и спорте", в рамках которого введены новые критерии для спорта высших достижений. Одним из главных изменений стало определение перечня приоритетных видов спорта, передаёт BAQ.KZ.

Из 180 зарегистрированных видов спорта в стране приоритетными признаны свыше 60.

Они отобраны на основе результатов национальных сборных команд на крупнейших международных соревнованиях — Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских играх.

Новая система направлена на:

Повышение конкурентоспособности казахстанских спортсменов;

Оптимизацию расходов государственного бюджета;

Централизацию критериев отбора и финансирования.

Ранее виды спорта классифицировались по трём группам:

Группа А — высокие результаты и развитие;

Группа B — средний уровень и потенциал;

Группа C — низкие показатели.

В отличие от прежней модели, где регионы самостоятельно определяли приоритеты, теперь утверждение списка приоритетных видов спорта официально закреплено за Министерством туризма и спорта. Это позволит выстроить единую стратегию и обеспечить более справедливое распределение ресурсов.

Благодаря реформе, Казахстан рассчитывает усилить позиции в международном спорте и создать условия для планомерной подготовки сильных национальных сборных.

Ранее мы писали о том, что глава КФФ намекнул на возможную отставку тренера сборной Казахстана.