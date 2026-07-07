Прирост производства товарного газа прогнозируют почти на 30%

К 2032 году объем производства товарного газа увеличится на 29,6%, сообщил на заседании Правительства министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает BAQ.KZ.

"Согласно прогнозным показателям, объем производства товарного газа увеличится с 27,4 млрд. м3 в 2025 году до 35,5 млрд. м3 к 2032 году, что на 29,6% выше фактического показателя 2025 года", - сказал министр.

Он отметил, что рост будет обеспечен за счет реализации проектов по увеличению объемов производства товарного газа, включая ввод мощностей по переработке газа на месторождениях Кашаган и Карачаганак.

Министр уточнил, что дополнительные перспективные объемы товарного газа ожидаются, начиная с 2027 года:

в 2027 – 2030 годах – 1,6 млрд. м3;

в 2031 году – 2,3 млрд. м3;

в 2032 году – 6,6 млрд. м3.

Ранее председатель правления АО "НК QazaqGaz" Алибек Жамауов назвал сроки строительство ГПЗ на Кашагане.