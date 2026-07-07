Строительство газоперерабатывающего завода (ГПЗ) мощностью 1 млрд кубометров газа в год на месторождении Кашаган планируется завершить до конца 2026 года. Об этом на заседании Правительства сообщил председатель правления АО "НК QazaqGaz" Алибек Жамауов, передает BAQ.KZ.

По его словам, на сегодняшний день общая готовность объекта составляет 61,4%, а поставка основного технологического оборудования завершена на 98%.

"На строительной площадке в круглосуточном режиме задействованы 1775 рабочих и 314 единиц специальной техники. Это позволит полностью завершить строительно-монтажные работы к концу 2026 года", – сообщил Алибек Жамауов.

Строительство газопровода

Параллельно QazaqGaz реализует проект строительства второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент".

Как отметил глава компании, базовое проектирование уже завершено на 100%, инженерные изыскания – на 98%, а общая готовность проектирования достигла 35,56%.

Заказ на основное оборудование уже размещен. Первая партия труб находится на границе с Китаем. В начале августа планируется начать их раскладку вдоль трассы, затем – сварку и укладку. В сентябре ожидается поставка первой партии газоперекачивающих агрегатов.

Новый этап проекта на Кашагане

Кроме того, QazaqGaz приступает к реализации еще одного проекта на Кашагане – строительства газоперерабатывающего завода мощностью 2,5 млрд кубометров газа в год.

"По проекту строительства ГПЗ Кашаган мощностью 2,5 млрд кубометров в год определен EPC-подрядчик. Контракт FEED+EPC планируется подписать в четвертом квартале текущего года", – сообщил Алибек Жамауов.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство будет вести консорциум в составе China National Chemical Engineering Sixth Construction Company Kazakhstan Branch и China Wuhuan Engineering Corporation Ltd.

Новый газоперерабатывающий завод станет очередным крупным промышленным объектом на Кашагане. При этом на месторождении уже ведется активное строительство ГПЗ мощностью 1 млрд кубометров газа в год. Реализация сразу двух масштабных проектов должна существенно увеличить объемы переработки сырья и укрепить энергетическую безопасность страны.

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